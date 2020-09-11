Краснодар, , 16:29 — REGNUM Сообщения о нарушения в ходе избирательной кампании на территории Краснодарского края, появившиеся в социальных сетях, подтверждения не нашли. Об этом ИА REGNUM сообщил эксперт НОМ, доктор педагогических наук, профессор Михаил Полянский.

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В частности, в социальных сетях 11 сентября были опубликованы сообщения о том, что на участок №6030 Краснодара не были допущены наблюдатели от всех партий.

«В настоящее время я нахожусь в Краснодарском крае и мониторю избирательные кампании по выборам губернатора и муниципальным выборам. Посещаю избирательные участки, контактирую с наблюдателями от разных партий, от общественной палаты края. С сожалением отмечу, что в социальных сетях периодически появляются провокационные сообщения о якобы зафиксированных нарушениях: препятствиях для наблюдателей, некачественных списках, «каруселях», — прокомментировал ситуацию Михаил Полянский.

Эксперт уточнил, что он посетил ряд участков, также общался с общественными наблюдателями на голосовании.

«Ни одно из сообщений о нарушениях, которые я увидел в сети, не подтвердилось. По некоторым проверка еще идет», — уточнил Полянский.

Он также добавил, что большинство сообщений о псевдонарушениях размещается на ресурсах «Голоса», что создаёт впечатление «что «Голос» получил подряд и усиленно отрабатывает договорные обязательства, не думая ни о правде, ни о чести и совести».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября в Краснодарском крае стартовало голосование на выборах губернатора края, также проходят выборы в ряде муниципальных образованиях, в частности. в гордуму Краснодара.