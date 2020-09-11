Киев, , 16:10 — REGNUM Украина не планирует покупать электричество в РФ и Белоруссии. Об этом заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец 11 сентября во время пресс-конференции.

«Не хочется даже рассматривать вариантов открытия импорта. Тот же Энергоатом при открытии импорта должен автоматически ограничить своё производство», — рассказала она.

И.о. министра отметила, что возобновление импорта негативно повлияет на всю энергетическую отрасль Украины, включая продажи угля в стране.

«Невозможно даже мысленно вспоминать об импорте электроэнергии из РФ или Белоруссии», — подчеркнула Буславец.

Как сообщила пресс-служба компании «Укрэнерго», потребление электроэнергии в энергосистеме Украины в августе 2020 практически вернулось на докарантинный уровень.

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