Курган, , 16:04 — REGNUM Губернатор Курганской области Вадим Шумков проголосовал 11 сентября на выборах депутатов в региональный парламент. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков Пресс-служба губернатора Курганской области

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Вадим Шумков отметил, что хорошая погода в Кургане способствует не только посещению избирательных участков, но и поездкам на дачу или в лес, за грибами.

«Кто-то просто хочет съездить отдохнуть. Поэтому надо пользоваться возможностью проголосовать досрочно. Мы воспользовались обеденным перерывом. Я приглашаю всех проголосовать досрочно, чтобы в выходные посвятить время семье», — призвал курганцев на выборы глава Зауралья.

Вадим Шумков напомнил, что участие в выборах — это «участие в тех процессах, которые законодательно утверждены, чтобы менять ситуацию здесь и сейчас».

Напомним, выборы в Курганскую областную думу седьмого созыва проходят в течение трёх дней — с 11 по 13 сентября 2020 года.