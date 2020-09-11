Тбилиси, , 16:06 — REGNUM Вопрос о переносе даты парламентских выборов в Грузии, несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки, в правительстве не рассматривается. Об этом, как передает «Общественное телевидение», 11 сентября на брифинге сообщил премьер-министр страны Георгий Гахария.

Георгий Гахария Cabmin.gov.az

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«Изменение даты выборов или какие-либо изменения в избирательном процессе на повестке дня категорически не стоят», — сказал глава правительства.

Он добавил, что не планируется вводить никаких ограничений, которые напрямую повлияют на экономику.

Напомним, выборы в Грузии назначены на 31 октября. В стране официально начался предвыборный период.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии 11 сентября сообщили о 87 носителях коронавируса, выявленных в течение последних суток. Это более, чем вдвое больше максимальных показателей, зафиксированных в апреле. Тогда в стране были закрыты большинство предприятий, не работал общественный транспорт, действовал режим чрезвычайной ситуации.

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