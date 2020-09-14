Варшава, , 08:21 — REGNUM Пример удивительно неудачной стратегии продемонстрировала Польша, взявшаяся «дирижировать» белорусским кризисом, исходя из крайне далеких от жизни установок. Откуда такие установки взялись и есть ли им альтернатива в польской политической страте, рассуждает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Белоруссия всегда в постсоветский период умело использовала свое географическое положение, выгоды от которого еще более усилились в последнее время. Действительно, ведь именно через Белоруссию проходят самые удобные маршруты из Китая в Европу и обратно. С учетом хотя бы этого одного фактора нелогичным представляется позиция польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, рассуждающего о Белоруссии так, как будто она расположена на другом континенте, а не граничит с Польшей.

В этом отношении даже польские военные проявляют больше здравомыслия. Но не исключено, что история с белорусским кризисом станет для Польши поводом одуматься и вернуться к европейской реальности, перестав вести себя как всего-лишь форпост США, не имеющий собственного мнения. Читайте статью Станислава Стремидловского «Польша проигрывает Белоруссию и Китай».