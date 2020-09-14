Пекин, , 07:28 — REGNUM Доклад руководителя КНР Си Цзиньпина, сделанный им на симпозиуме экспертов по социально-экономическому развитию в Пекине, определил стратегические принципы развития исходя из понимания новой, изменившейся мировой обстановки. Как же оценивает китайское руководство довольно тревожные для КНР перемены, произошедшие в мире за последние годы? Ответ на этот вопрос обсуждает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Еще буквально несколько лет назад тем, кто ответственен за китайское стратегическое планирование, происходящее в мире виделось достаточно оптимистично, а проблемы, вроде намечавшегося противостояния с США, казались относительно легко преодолимыми. Когда же в мае 2018 года разразилась торговая война, развязанная в отношении Китая США, удар Вашингтона оказался неожиданно яростным.

Похоже, что теперь, с учетом произошедшего отхода от казавшихся незыблемыми принципов глобализации, Китай намерен как можно прочнее укрепить свои позиции на внутреннем экономическом поле, без чего дальнейшее движение в сторону международного сотрудничества в условиях противодействия США может оказаться весьма затруднительно. Что же все эти изменения означают для России и Европы? Читайте статью Владимира Павленко «Китай начинает плавную коррекцию концептуальных установок развития».