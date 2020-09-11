Киев, , 15:54 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда приедет на Украину с визитом в октябре текущего года. Об этом 11 сентября сообщил украинский президент Владимир Зеленский на своей стране в соцсети Twitter.

Владимир Зеленский и Анджей Дуда President.gov.ua

«Второй визит Анджея Дуды на Украину в октябре 2020 года — очередное доказательство дружеских и тёплых отношений между Украиной и Польшей», — написал он на своей странице.

Также Зеленский выразил Польше благодарность за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и сообщил, что Киев готов к присоединению к предложенному Варшавой плану международного сотрудничества после пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Восточного департамента МИД Польши Ян Хофмокл заявил, что объединение Польши, Украины и Литвы под названием «Люблинский треугольник» изначально должно было включать Белоруссию.