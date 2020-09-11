Москва, , 15:42 — REGNUM Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление Генпрокуратуры Берлина о том, на каких условиях она может предоставить России информацию о состоянии здоровья блогера Алексея Навального. Своё замечание он опубликовал 11 сентября в своём телеграм-канале.

«То есть если Навальный против передачи материала, то он не хочет возбуждения уголовного дела и проведения расследования?» — написал Соловьёв.

Ранее в берлинской прокуратуре заявили, что уполномочены оказать правовую помощь российской стороне и передать информацию о состоянии здоровья Навального при условии, что блогер даст на это согласие.

Как сообщало ИА REGNUM, Навальный с 22 августа находится на лечении в Германии после того, как ему стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. Первые два дня после инцидента помощь ему оказывали омские врачи. Они выявили у блогера серьёзное нарушение обмена веществ.

Германские специалисты, как заявили власти ФРГ, подозревают отравление Навального сильным ядом из группы «Новичок». Российская сторона запросила подробные данные об анализах пациента, но пока не получила ответа.

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