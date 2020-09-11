Москва, , 15:41 — REGNUM Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят 14 сентября вопросы развития двусторонних отношений, а также стратегического партнерства и союзничества. Об этом 11 сентября говорится на сайте Кремля.

Отмечается, что 14 сентября в Сочи состоится встреча Путина и Лукашенко, который будет находиться в России с рабочим визитом.

«В ходе переговоров имеется в виду обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества», — говорится в сообщении.

В ходе встречи стороны также обсудят перспективы продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

Как сообщало ИА REGNUM, комментируя предстоящий визит Лукашенко в Россию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры двух государств обсудят вопросы экономического и иного сотрудничества двух частей Союзного государства.

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