Париж, , 16:38 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил о своем намерении запретить средствам массовой информации и социальным сетям публиковать фотографии и видео с участием полицейских, где их лица не были бы скрыты или размыты, передает Agence France Presse.

Французские полицейские Kristoffer Trolle

Приняв участие в съезде профсоюза французской полиции, глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил о своем стремлении пойти навстречу требованиям лидеров объединения.

«Никто не сможет помешать людям снимать», — пояснил Дарманен. «Но я думаю, что следует запретить средствам массовой информации распространять фотографии и видео с участием полицейских, на которых их лица не были бы размыты», — добавил он, сославшись на быстрое распространение в интернете фотографий и видео, запечатлевших задержания людей в ходе протестов «Желтых жилетов».

Как сообщало ИА REGNUM, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что подаст жалобу на одного из лидеров движения «Желтых жилетов» Жерома Родригеса, назвавшего французских полицейских нацистами.

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