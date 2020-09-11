Владикавказ, , 15:34 — REGNUM В Северной Осетии дан старт голосованию на выборах представителей в органы местного самоуправления. С 11 сентября жители трех районов могут голосовать на придомовых территориях, говорится в сообщении центризбиркома республики на официальной странице в Instagram.

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Такую новую форму волеизъявления разработал ЦИК России совместно с Роспотребнадзором в целях избежания распространения коронавирусной инфекции. Чтобы проголосовать рядом с домом, избиратели должны подать письменное заявление в территориальную избирательную комиссию района или сообщить о своих намерениях по телефону.

В Пригородном и Алагирском районах за придомовыми выборами наблюдают сотрудники участковых избирательных комиссий. Свои избирательные права жители станицы Архонская и Мизурского сельского поселения реализуют с соблюдением всех мер предосторожности, рекомендованных Роспотребнадзором, отметили в ЦИК.

Завтра, 12 сентября, у сельчан будет еще одна возможность выбрать депутатов посредством придомовых выборов.

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