Хельсинки, , 15:34 — REGNUM С 19 сентября жители Швеции снова смогут беспрепятственно поехать в Финляндию после того, как финское правительство решило ослабить ограничения, регулирующие международное сообщение с внешним миром. Об этом 11 сентября сообщила новостная служба Sveriges Radio.

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Подчеркивается, что решение финских властей не основано только на развитии эпидемиологической ситуации в Швеции, связанной с распространение коронавирусной инфекции. Ранее страну могли посещать жители тех стран, где количество выявленных случаев заражения составляет 8 человек на 100 000.

Как сообщает издание Svenska Yle, финское правительство решило поднять предельный показатель до 25 зараженных на 100 000 жителей. Таким образом, послабление карантинных ограничений коснется и Швеции.

«Мне особенно приятно, что теперь мы можем отказаться от процедуры пограничного контроля для входящего трафика с территории Швеции. Это произойдет благодаря решению правительства. Швеция является самой важной страной-экспортером Финляндии, и пограничный контроль был препятствием на пути свободного передвижения по Северной Европе, что было для нас естественным в течение последних десятилетий», — заявила министр внутренних дел Финляндии Мария Охисало.