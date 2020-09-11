Москва, , 15:28 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов негативно оценил проект стратегии , предполагающий развитие общественного транспорта за счет автовладельцев, передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября.

Автобус Дарья Драй © ИА REGNUM

Политика дискриминации автомобилистов приведет к монополизму, в условиях которого общественный транспорт неминуемо деградирует, уверен Миронов.

«Население лишится выбора, вернее он будет только у богатых. Передвижение на личной автомашине превратится в привилегию для избранных, а на долю всех прочих останутся тесные, грязные автобусы и электрички. Об этом в первую очередь стоило подумать авторам футурологических упражнений из Минтранса», — подчеркнул Миронов.

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