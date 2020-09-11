Сухум, , 15:32 — REGNUM Суверенитет Абхазии закреплен в конституции республики и пересмотру не подлежит. Данное заявление 11 сентября было опубликовано на сайте МИД Абхазии.

«Обратили внимание на появившиеся в контексте событий в Белоруссии призывы ряда известных политических и общественных деятелей России к объединению с Российской Федерацией Белоруссии, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья, а также ДНР и ЛНР», — говорится в сообщении абхазского дипломатического ведомства.

В МИД Абхазии отметили, что допускают обсуждение вопросов интеграции в рамках евразийского пространства, но пересмотр политического статуса республики недопустим. В ведомстве призвали воздерживаться от призывов к объединению и подчеркнули, что это противоречит официальному курсу Москвы, которая признала суверенитет Абхазии.

Стоит отметить, что 10 сентября вышла статья российского политического деятеля, писателя и журналиста Александра Проханова «От Тирасполя до Владивостока». В публикации про Абхазию и Южную Осетию говорится: «Де-факто являются русскими территориями в Закавказье».