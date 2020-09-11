Стокгольм, , 17:30 — REGNUM В соответствие с принятыми поправками в законопроект, регулирующий действия органов публичной власти в Швеции при возникновении чрезвычайного положения, Агентство общественного здравоохранения получит возможность непосредственно влиять на решения правительства. Об этом 11 сентября сообщила газета Expressen.

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Теперь в Швеции «оценка экспертных органов будет иметь решающее значение», а значит и в ситуации с пандемией коронавирусной инфекции «правила жизни в обществе» будут продиктованы не избранными политиками, а назначенными экспертами.

Этой весной правительство страны внесло предложение о принятии нового законопроекта, который бы упорядочил работу органов власти в «экстренных ситуациях».

Со своей стороны в ответном письме представители Агентства общественного здравоохранения заявили, что хотят, чтобы мнение экспертов в отношении любых мер, которые будут приняты для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, имело решающее значение.

Данная поправка со стороны ведомства вызвала удивление у Бу Ротштейна, профессора политологии Гётеборгского университета. Когда советская подводная лодка, оснащенная атомным оружием, села на мель в Блекинге, отметил профессор, то даже во время такого кризиса все решения принимал премьер-министр, а не военные из генералитета.