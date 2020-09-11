Пермь, , 15:14 — REGNUM В Пермском крае на губернаторских выборах ликвидировали два избирательных участка в местах временного пребывания избирателей. Вместо 1800 участков работает 1 798, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в крайизбиркоме.

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Причиной для такой меры стали выявленные случаи заражения коронавирусом в больницах, где планировали разместить временные участки. Пришлось вечером 10 сентября проводить заседание и решать вопрос о ликвидации двух избирательных участков, отметили в краевой избирательной комиссии.

Напомним, в Прикамье проходят выборы губернатора, с 11 сентября в полноценном режиме функционируют все избирательные участки, которые открылись в 08:00 по местному времени (06:00 мск). На пост первого лица региона зарегистрировано четыре претендента.

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