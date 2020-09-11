Джакарта, , 15:10 — REGNUM Командующий Вооруженными силами Индонезии Хади Тьяхджанто призвал общественность не проявлять беспечности перед лицом распространения эпидемии, сообщает Kompas.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией — все новости»

По его словам, каждый человек должен заботиться друг о друге, напоминать об использовании маски, регулярно мыть руки с мылом и проточной водой, соблюдать безопасную дистанцию и избегать скопления людей.

«Используя маски, мы спасаем себя и других людей от заражения», — заявил Хади Тьяхджанто.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 в Индонезии Вику Адисасмито заявил, что зона с высоким риском заражения SARS-CoV-2 на территории страны увеличивается.

Подробнее в материале: В Индонезии увеличилась зона с высоким риском заражения SARS-CoV-2