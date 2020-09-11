Белград, , 16:00 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич заявил 11 сентября в эфире сербского телеканала, что спустя три десятилетия Вашингтон позволил Белграду «приоткрыть двери» Белого дома.

Александр Вучич в Белом доме. Вашингтон

Он также подчеркнул, что Сербия не изменила свою внешнеполитическую ориентацию, но США, которые в течение 30 лет поддерживали албанцев и всех тех, кто против сербов, на этот раз «пошли навстречу» Сербии. Об этом сообщает сербское новостное агентство «Политика».

Александр Вучич также отметил, что Сербия никогда не отступает от своей позиции. Согласно Вашингтонскому соглашению Сербия создала, отметил он, пространство для многочисленных инвестиций.

«Позиция Сербии тоже не очень проста. У нас никогда не было поддержки США, всегда двери Белого дома были закрыты для нас. Белый дом был зарезервирован для албанцев и всех других, кто против сербов. У всех была поддержка Белого дома против сербов. Теперь мы изменили это», — заявил Вучич.