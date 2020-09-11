Москва, , 15:06 — REGNUM России и Китаю стоит активизировать сотрудничество по четырем направлениям, в том числе борьбе с пандемией, экономике и праву. Об этом заявил член Госсовета, министр иностранных дел Китая Ван И 11 сентября на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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Китайская сторона предлагает активизировать сотрудничество по четырём направлениям, первое из которых — поддержка глобальной коллективной борьбы с пандемией. Это поддержка Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), превращение вакцины в общедоступное средство, препятствия распространению коронавируса, отметил китайский министр.

Ван и добавил, что России и КНР нужно усиливать взаимодействие в политической и экономической сферах, в частности, расширять сопряжение «Один пояс — один путь» с ЕАЭС.

Кроме того, Москва и Пекин должны лидировать в сфере передовых технологий, укреплять кооперацию в области внедрения научно-технических достижений, обмениваться кадрами.

Четвёртое направление — защита международной справедливости. Оба государства должны отстаивать международную систему под эгидой ООН, цели и принципы устава этой организации, выступать за открытую мировую экономику.

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