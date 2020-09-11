Воронеж, , 14:59 — REGNUM 5,2% избирателей приняли участие в голосовании на территории Воронежской области по данным на 14:00 11 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии Воронежской области.

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Воронежцы выбирают депутатов Воронежской областной думы седьмого созыва, также проходят выборы в органы местного самоуправления, в том числе выборы депутатов Воронежской городской думы пятого созыва — всего 462 избирательные кампании.

Досрочно воронежцы, как сообщало ИА REGNUM, могут проголосовать 11 и 12 сентября, а также непосредственно в единый день голосования 13 сентября. Все три дня избирательные участки работают с 08:00 и до 20:00.

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