Москва, , 15:06 — REGNUM Германия ссылается на «государственную тайну» и на этом основании не передает России материалы по российскому блогеру Алексею Навальному. Об этом 11 сентября заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Как указал Шульгин, коллеги по организации из Германии отказываются от предоставления материалов российской стороне.

«Ссылаются на то, что есть какая-то государственная тайна», — также уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ФРГ заявили, что передадут данные по Навальному только с согласия блогера.