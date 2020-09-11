Москва, , 14:55 — REGNUM Самолеты-разведчики Североатлантического альянса провели над акваторией Чёрного моря 4 сентября беспрецедентную операцию. Об этом сегодня, 11 сентября, заявил главнокомандующий российскими Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин.

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Главком уточнил, что одновременно в воздухе находились пять самолётов-разведчиков и один стратегический беспилотный разведывательный аппарат, которые приближались к границе с РФ на 15 км и вели разведку территории РФ на глубину до 600 км.

Позднее в тот же день к российской границе на расстояние 30 км приближались три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США. По мнению российских военных, они отрабатывали удары крылатыми ракетами по объектам, расположенные на территории Южного военного округа.

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«Кроме того, отрабатывались задачи взаимодействия B-52H с самолётами F-16C ВВС Польши, а также Су-27 и МиГ-29 воздушных сил Украины», — добавил Суровикин.

Главком подчеркнул, что полёты военных самолётов США над территорией Украины не способствуют разрядке напряженности в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября истребитель Су-27 осуществил перехват самолёта-разведчика ВВС США над Чёрным морем. После разворота иностранного самолёта от границы России, истребитель Су-27 благополучно вернулся на свою базу. Нарушения границы РФ не допущено.