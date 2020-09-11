Минск, , 14:53 — REGNUM В Белоруссии заблокировали счета IT-компании PandaDoc, об этом сообщили в пресс-службе компании.

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«Счета компании заблокированы, причем, что к компании на текущий момент нет претензий. Мы не можем выплатить заработную плату более чем 250 сотрудникам», — сообщили в пресс-службе.

Ранее в компании сообщили, что её сотрудники обвиняются в том, что они, используя своё должностное положение, завладели около 107 тыс белорусских рублей из бюджета (около $40 тыс.), причинив тем самым ущерб государству.

Напомним, IT-компания PandaDoc была основана в 2011 году и занимается разработкой продуктов электронного документооборота, ее главный офис находится в Сан-Франциско.

В начале сентября сообщалось, что офисе компании в Минске были проведены обыски, а также в течение нескольких дней сотрудниками белорусского Департамента финансовых расследований (ДФР) были опрошены более 100 сотрудников компании.

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