Москва, , 14:44 — REGNUM Три бомбардировщика ВВС США отработали удары крылатыми ракетами по объектам в западных регионах РФ. Об этом заявил 11 сентября на брифинге для иностранных военных атташе главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Сергей Суровикин.

По данным российских военных, 31 августа три бомбардировщика В-52Н вылетели с британской авиабазы Фэрфорд в направлении полигона Тапа в Эстонии. Их экипажи отработали выход на рубеж применения крылатых ракет, а также нанесли условный ракетный удар по целям в Калининградской области и других западных регионах РФ, рассказал он.

Тремя днями ранее удары по российской территории бомбардировщики В-52Н отработали в ходе учений Allied Sky. Они тренировались выпускать ракеты, находясь над центральной частью Черного моря и Эстонией.

Такие операции, подчеркнул Суровикин, расцениваются как враждебные и провокационные.

Читайте также: Разведку у границ России вели 41 самолёт-шпион и шесть беспилотников