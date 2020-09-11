Калуга, , 14:40 — REGNUM Сегодня, 11 сентября, стартовало голосование на выборах губернатора Калужской области, депутатов Городской думы Калуги и Законодательного собрания Калужской области. Свой голос на выборах отдал глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, проголосовавший на избирательном участке в школе №6.

Стартовало голосование на выборах губернатора Калужской области, депутатов Городской думы Калуги и Законодательного собрания Калужской области Пресс-служба Городской думы Калуги

«Хочу призвать всех калужан принять активное участие в выборах, — подчеркнул Александр Иванов. — Ведь в эти дни мы выбираем будущее нашего города и всего Калужского края, определяем путь развития Калуги и области. Мы выбираем не только руководителя региона, но и депутатов областного и городского парламентов, наиболее близкий к жителям уровень власти, тех, кто будет всеми силами отстаивать интересы своих избирателей. Уверен, что калужане достойно исполнят свой гражданский долг и проявят высокую активность на выборах».

Глава Калуги выразил уверенность в том, что выборы пройдут без нарушений и на высоком организационном уровне.

Читайте развитие сюжета: На выборах в Калужской области проголосовали 13% избирателей