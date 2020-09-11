Москва, , 14:34 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва заинтересована в получении информации по ситуации с Алексеем Навальным через Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

«Мы, конечно же, заинтересованы если не напрямую, то хотя бы через ОЗХО получить те данные, которые германская сторона так тщательно скрывает», — сказал Лавров.

По его словам, в Москве ознакомились с письмом ФРГ в ОЗХО, в нем только заявлено, что, по мнению германских врачей, «имело место отравление».

Как сообщало ИА REGNUM, германские власти утверждают, что Навальный был отравлен сильнодействующим ядом из группы «Новичок».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Германия не идёт на сотрудничество с Россией по делу блогера Навального ни напрямую, ни косвенно через Организацию по запрещению химического оружия.

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