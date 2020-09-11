Москва, , 14:23 — REGNUM Следить за проведением выборов в регионах России, которые состоятся 11−13 сентября, будут более 237 тыс. наблюдателей от партий, кандидатов и общественных палат. Об этом заявили в Центральной избирательной комиссии.

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«На избирательные участки направлен 237 421 наблюдатель», — уточнили в ЦИК.

В Центризбиркоме добавили, что 95 805 наблюдателей будут следить за избирательным процессом от политических партий, от кандидатов — 85 598 наблюдателей, от Общественной палаты РФ или от общественных палат субъектов РФ — более 56 тыс. наблюдателей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России в ближайшие состоятся свыше 9 тыс. избирательных кампаний разного уровня — от федерального до муниципального — в 83 региона страны. с сегодняшнего дня, 11 сентября, стартовало досрочное голосование, а основной день голосования пройдёт 13 сентября.