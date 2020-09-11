Тбилиси, , 16:08 — REGNUM В Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ планируют прислать в Грузию 378 наблюдателей на парламентские выборы. Об этом 11 сентября сообщает интернет-издание Netgazeti.

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Как сообщили журналистам в офисе БДИПЧ, от бюро собираются прислать 20 долгосрочных и 350 краткосрочных наблюдателей. Такое количество практически не отличается от того, что было в другие годы.

«Однако из-за эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией коронавируса и ограничениями на поездки, позже, возможно, нам потребуется модификация миссии мониторинга», — рассказали журналистам в БДИПЧ.

Напомним, ранее спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе заявил, что международным наблюдателям не нужно будет проходить карантин после прибытия в страну. Парламентские выборы в Грузии должны пройти 31 октября.

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