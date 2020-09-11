Берлин, , 14:16 — REGNUM Россия обладает всеми необходимыми данными, которые позволяют ей начать расследование инцидента с блогером Алексеем Навальным. Об этом 11 сентября заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Таким образом Зайберт прокомментировал сообщения о подготовке Управлением на транспорте МВД РФ запроса об участии в следственных действиях в Германии в связи с произошедшим.

«У правительства ФРГ нет соответствующего запроса от российских властей. И еще раз: Россия имеет все необходимое для проведения расследования», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, германские власти утверждают, что Навальный был отравлен сильнодействующим ядом из группы «Новичок».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Германия не идёт на сотрудничество с Россией по делу блогера Навального ни напрямую, ни косвенно через Организацию по запрещению химического оружия.

Читайте подробнее: Лавров о деле Навального: «нужны данные, которые Берлин тщательно скрывает»