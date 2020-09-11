Белград, , 17:33 — REGNUM 11 сентября директор управления правительства Сербии по Косово и Метохии Марко Джурич заявил, что с Приштиной не будет достигнуто никаких договорённостей, пока она полностью не выполнит сделку по созданию сообщества сербских муниципалитетов, что, как он напомнил, семь с половиной лет назад было оговорено в соглашении, подписанном в Брюсселе в 2013 году. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Он также напомнил, что Авдуллах Хоти отказался от выполнения обязательств по соглашению о формировании сообществ сербских муниципалитетов и лишь вернётся к его рассмотрению после достижения заключительного соглашения с Белградом.

Марко Джурич подчеркнул, что любые встречные условия по реализации того, что было согласовано в Брюсселе, затормаживают весь процесс переговоров и отвлекают нас от каждого нового этапа достижения консенсуса.

Он также сообщил, что премьер-министр временных косовских учреждений «Авдулах Хоти тоже должен немедленно прекратить лживую кампанию о содержании переговоров, потому что и сто раз сказанная ложь не может изменить тот факт, что самопровозглашенный Косово не является государством».