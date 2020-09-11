п. Мегет, , 14:10 — REGNUM В крупных федеральных СМИ и в соцсетях начали появляться фейки о том, что якобы в поселке Мегет Ангарского городского округа Иркутской области, где проходят досрочные выборы губернатора, мэра Ангарска и депутатов гордумы, состоялось «голосование в багажниках машины», появились соответствующие фотографии. Эту информацию корреспонденту ИА REGNUM опроверг сегодня, 11 сентября, председатель избирательной комиссии Илья Дмитриев.

Информационный плакат к выборам губернатора Иркутской области Irkutsk.izbirkom.ru

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По его словам, в регионе голосование на придомовых территориях не проводится. Фотографии сделаны в момент либо загрузки, либо выгрузки избирательной урны из багажника, все происходило по закону, пояснил Илья Дмитриев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 11 сентября, началось досрочное голосование по выборам губернатора Иркутской области. На кресло главы региона претендуют Андрей Духовников (ЛДПР), Лариса Егорова («Справедливая Россия»), Игорь Кобзев (самовыдвижение), Геннадий Щадов (КПСС), Михаил Щапов (КПРФ).

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