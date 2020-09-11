Москва, , 14:04 — REGNUM В администрации президента РФ с сожалением восприняли срыв совместной инспекции Украины и ДНР с участием ОБСЕ в населённом пункте Шумы под Горловкой. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«То, что не состоялась, — это, конечно, плохо, это вызывает сожаление. Я уверен, что будет возможность у помощников обсудить причины, по которым эта инспекция не состоялась», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков также выразил надежду на то, что на этот раз встреча политсоветников «нормандской четвёрки» будет более результативной, а не приобретёт, как это всё чаще случается, «характер пустого по содержанию и по результативности общения».

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«Будем надеяться, что на этот раз все-таки какие-то ощутимые результаты мы сможем констатировать», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в ходе внеочередного заседания Трёхсторонней контактной группы была достигнута договорённость о совместной инспекции в районе Шумов с участием представителя координатора от ОБСЕ. Однако в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) заявили, что украинская сторона в последний момент выдвинула невыполнимые требования, а также не дала согласия на осмотр территории, на которой, собственно, располагаются незаконно возведённые укрепления ВСУ, чем сорвала осмотр позиций украинских военных.

В свою очередь руководитель украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что инспекция позиций Вооружённых сил Украины под Горловкой была «перенесена из-за позиции представителей ДНР».