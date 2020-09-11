Сухум, , 14:05 — REGNUM Президент Абхазии Аслан Бжания 11 сентября поздравил сирийского коллегу Башара Асада с 55-летнием. Текст поздравительной телеграммы опубликовала пресс-служба главы абхазского государства.

В поздравлении отмечаются патриотизм президента Сирии и его заслуги перед страной в трудное время.

«Несмотря на колоссальное давление извне, под вашим руководством народ Сирии смог спасти Родину от натиска недругов и международного терроризма, защитить суверенитет и территориальную целостность своей страны», — говорится в телеграмме.

Также Бжания от лица абхазского народа выразил признательность Асаду за «мужественное решение» установить дипломатические отношения с Абхазией.

Напомним, Сирия признала независимость Абхазии в мае 2018 года. Дамаск и Цхинвал заявили об установлении дипломатических отношений, ссылаясь на венские конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года и от 23 апреля 1963 года.

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