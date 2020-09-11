Москва, , 14:04 — REGNUM Российские истребители Су-30СМ заставили приземлиться условно угнанный белорусский самолёт Ан-26. Таким был один из эпизодов учений объединённой системы ПВО стран СНГ, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отмечается, что радиолокационная разведка передала данные об «угнанном» воздушном судне — самолёте ВВС Белоруссии. Экипажи Су-30СМ поднялись в воздух с аэродрома Курск для принуждения самолёта к посадке.

Белорусскую боевую машину взяли на сопровождение и довели до заданного аэродрома.

Как уточнили в Минобороны, в проверке боевой готовности объединённой системы противовоздушной обороны (ПВО) участвуют семь государств: Россия, Армения. Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.

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