Кострома, , 14:01 — REGNUM В Костромской области продолжается досрочное голосование по выборам губернатора, депутатов областной думы седьмого созыва, глав и депутатов в органы местного самоуправления — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сотрудники ОМОН проверяет избирательный участок в Костроме Фото: Росгвардия

Выбрать главу региона костромичам предстоит из 5 претендентов — действующего главы региона Сергея Ситникова, идущего от «Единой России», председателя регионального отделения партии «Справедливая Россия» Александра Плюснина, представителя Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Георгия Тащиева, руководителя регионального отделения ЛДПР Руслана Федорова, первого секретаря костромского комитета КПРФ Валерия Ижицкого.

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В голосовании по выборам депутатов областного законодательного собрания участвуют 10 политических объединений — ЛДПР, КПРФ, партий «За правду», «Новые люди», «Родина», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Единая Россия», «Яблоко», «Коммунисты России», «Справедливая Россия». По итогам трёхдневного голосования 25 депутатов думы изберутся по мажоритарной, и ещё 10 — по пропорциональной системе.

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Голосование началось и на выборах в органы местного самоуправления. Жители города Буй, Волгореченска, Галича, Костромы и Шарьи голосуют за претендентов на места депутатов в думах городских округов. Ещё в 11 муниципальных образованиях Костромской области проходят выборы глав городов и районов. В 20 районах жители выбирают представителей в Советы депутатов поселений, в 35 сельских поселениях — глав.

Отметим, что в единый день голосования 13 сентября в Костромской области пройдет в общей сложности 105 избирательных кампаний. По их итогам предстоит распределить 634 мандата. Избирательные участки 11, 12 и 13 сентября (основной день голосования) будут открыты с 8 до 20 часов.

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