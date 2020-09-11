Бордо, Франция, , 14:03 — REGNUM Мэр французского города Бордо и член партии «Европа Экология Зеленые» Пьер Хурмик отказался ставить традиционную новогоднюю ель на площади перед мэрией, сообщает France Info.

Недавно избранный мэр Бордо Пьер Хурмик заявил, что «мертвое новогоднее дерево», 15−20 метров в высоту, больше не будет появляться на площади Пей-Берлан в центре города, чем спровоцировал шквал критики со стороны представителей правых партий.

«Мы уберем все мертвые деревья с площадей города и, в частности, с площади Пей-Берлан… Расходы, которые раньше шли на обслуживание этой ели, а они не маленькие, теперь пойдут на организацию праздника. Благодаря экономии бюджета мы также сможем помочь бизнесу и благотворительным организациям», — пояснил Хурмик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр французского города Лион Грегори Дусе отказался принимать участие в традиционной церемонии принесения «клятвы эшевенов», потому что она противоречит его взглядам.

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