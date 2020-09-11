Киев, , 13:58 — REGNUM Украина обратится к мировому сообществу с просьбой ввести новые санкции в отношении России из-за проведения выборов губернатора Севастополя. Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, сообщила 11 сентября пресс-служба министерства.

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По её словам, проведение выборов в Севастополе «противоречит фундаментальным нормам и принципам международного права».

Джапарова добавила, что результаты выборов не признает ни Украина, ни другие государства.

«Украина обратится к международным партнёрам с просьбой осудить организацию этого «голосования», в том числе путем усиления санкционного давления на Россию», — заявила чиновник.

Как передавало ИА REGNUM, Крым вошёл в состав России в марте 2014 года. Несмотря на референдум, заранее проведённый по данному вопросу, власти Украины продолжают игнорировать волю жителей полуострова и делают вид, будто бы Крым всё ещё подчиняется им.

Выборы губернатора Севастополя начались 11 сентября, и будут длиться три дня.

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