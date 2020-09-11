Грозный, , 13:55 — REGNUM В Чечне стартовал первый день голосования на выборах в представительные органы муниципальных образований. Для избирателей трех районов республики открыл свои двери в 08:00 21 избирательный участок, сообщили в пресс-службе ЦИК Чечни.

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На них могут проголосовать за депутатов в представительные органы муниципальных образований жители Гудермесского, Наурского и Урус-Мартановского районов. Всего на данных выборах будут избраны 49 депутатов.

В Гудермесском районе пройдут выборы депутатов Совета депутатов Гудермесского городского поселения третьего созыва и Совета депутатов Ново-Бенойского сельского поселения второго созыва. В Наурском районе изберут своих представителей в Совет депутатов жители Новосолкушинского сельского поселения. В Урус-Мартановском районе будут избраны депутаты в Совет депутатов Гой-Чуйского сельского поселения.

Ежедневно, с 11 по 13 сентября включительно, избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00. Помимо этого, будет организовано на основании письменного заявления или устного обращения голосование на дому для граждан с ограниченными возможностями здоровья.