11 сентября 2020 | Время чтения 4 мин

14 сентября 2020 года запланирован визит Президента Белоруссии А. Лукашенко в Россию. Одной из тем российско-белорусской встречи в верхах будет углубление интеграции в рамках Союзного государства.

Владимир Контур, , 13:54 — REGNUM По информации РИА Новости, на 14 сентября с. г. запланирован визит президента Белоруссии А. Лукашенко в Россию. Одной из тем российско-белорусской встречи в верхах будет углубление интеграции в рамках Союзного государства. Договор о его создании был подписан 8 декабря 1999 г., а 26 января следующего года Россия ввела его в действие. Согласно ст. 2 Договора, одной из его целей является «неуклонное соблюдение основных прав и свобод человека и гражданина в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права».

Россия и Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

Названные права зафиксированы в целом ряде международных договоров. Так, часть 2 статьи 13 Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 г. и ч. 2 ст. 12 Международного пакта о гражданских и политических правах от 19 декабря 1966 г. слово в слово повторяют одно и то же положение: «Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную». Эта же норма инкорпорирована в Конституцию Российской Федерации. Часть 2 ст. 27 Основного закона нашей страны гласит: «Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию».

Согласно ч. 3 ст. 12 вышеназванного Международного пакта: «Упомянутые выше права не могут быть объектом никаких ограничений, кроме тех, которые предусмотрены законом, необходимы для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения или прав и свобод других и совместимы с признаваемыми в настоящем Пакте другими правами». Исходя из вышеприведенного положения Пакта, применительно к нынешней ситуации с коронавирусом основой приостановки реализации права на выезд за границу может быть только норма закона, например, о чрезвычайном положении.

Пересечение границы России и Белоруссии Цитата из видео на YouTube

Распоряжением № 635-р от 16.03.2020 г. «О временном ограничении въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства и временном приостановлении оформления и выдачи виз и приглашений» правительство РФ закрыло въезд в Россию для абсолютного большинства иностранцев и ЛБГ, а запрет на выезд за границу для абсолютного большинства российских граждан был введен распоряжением Правительства № 763-р от 27 марта 2020 г. «О мерах по предупреждению проникновения на территорию РФ новой коронавирусной инфекции». При этом последнее распоряжение все же оставляет возможность выезда за границу для весьма незначительных категорий российских граждан, причем в отношении некоторых из них только для однократного выезда.

Новеллы 763-го распоряжения правительства конкретизированы в разделе разъяснений «Выезд из Российской Федерации возможен для граждан Российской Федерации следующих категорий», размещенных на сайте Пограничной службы ФСБ России. При этом формулировки предпоследнего абзаца разъяснений ПС ФСБ можно понять таким образом, что гражданину Российской Федерации лишь на основании этих разъяснений, даже не являющихся нормативным актом, может быть отказано в реализации его вышеназванных, по сути дела, безусловных прав, гарантируемых и международными договорами, и Конституцией Российской Федерации.

Вместе с тем положения ч. 4 ст. 15 Конституции РФ предусматривают: «Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора». В рассматриваемом случае речь идет о введении на основании даже не закона, а подзаконного акта (распоряжения правительства РФ) правил, отменивших на практике действие одного из положений не только международных соглашений, но и Конституции России.

Во избежание аналогичных ситуаций в будущем хотелось бы, чтобы были приняты меры, позволяющие гарантированно предотвращать их возникновение. К таким мерам можно было бы отнести разработку закона, устанавливающего иерархию нормативных актов в нашей правовой системе. Применительно к рассматриваемой ситуации такой закон позволил бы Прокуратуре РФ более эффективно исполнять положения ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 г. № 2202−1, согласно которым названное ведомство «от имени Российской Федерации осуществляет надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации».

Владимир Путин с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства Kremlin.ru

Предстоящая встреча лидеров России и Белоруссии представляет собой удобный повод для того, чтобы сохранить и углубить не только интеграцию, но и чисто человеческие связи двух братских народов. Основания для этого В. В. Путину дают полномочия, устанавливаемые положениями ч. 2 ст. 80 Конституции Российской Федерации, согласно которым «Президент Российской Федерации является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина».

Справочно: Белоруссия в связи с коронавирусом не вводила запрет на въезд в республику или выезд из нее. Одним из основополагающих принципов создания ЕС было создание условий, гарантирующих свободное передвижение людей, товаров, капитала и услуг между участвующими в нем государствами. Это положение соблюдается и при коронавирусе. Так, сайт посольства Финляндии в США информирует о том, что «каждый человек имеет право покинуть страну, если только его право на передвижение не было законодательно запрещено; окончательное решение о том, путешествовать или нет, … принимает сам путешественник».