Москва, , 13:49 — REGNUM Президента Белоруссии Александр Лукашенко прибудет в Москву с рабочим визитом для проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным 14 сентября. Об этом 11 сентября рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Да, визит Лукашенко действительно состоится в понедельник, 14 сентября, будет рабочий визит», — заявил пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос о дате визита белорусского лидера в Москву.

Также Песков указал, что Лукашенко будет общаться с президентом Путиным и уточнил, что подписания каких-либо документов не намечено.

При этом он не стал сообщать, где конкретно будут проведены переговоры лидеров двух государств.

«Мы сообщим, своевременно вас проинформируем», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глав МИД РФ Сергей Лавров заявил, что лидер белорусского протеста Светлана Тихановская работает в сотрудничестве с поддерживающими её литовскими политиками.