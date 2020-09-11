Москва, , 13:50 — REGNUM Российское руководство не опасается, что инцидент с блогером Алексеем Навальным повлияет на итоги предстоящих региональных выборов. Об этом сообщил 11 сентября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Представителя Кремля спросили, не может ли произошедшее с Навальным усилить негативные настроения в обществе и повлиять на исход выборов. Таких опасений нет, заявил Песков.

Он добавил, что факт нахождения оппозиционного блогера в коме из-за «пока неустановленных причин» вряд ли может повлиять на итоги голосования. Подтверждений выдвинутой Берлином версии произошедшего у Кремля нет.

Как сообщало ИА REGNUM, германские власти утверждают, что Навальный был отравлен сильнодействующим ядом из группы «Новичок», однако не приводят никаких доказательств.

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