Минск, , 13:37 — REGNUM В преподаваемых дисциплинах соцгумблока не должно быть даже гипотетической возможности альтернативных взглядов, история должна трактоваться однозначно и все белорусские учёные должны работать на оправдание существования Республики Беларусь. Об этом 11 сентября заявил Александр Лукашенко, выступая в НАН Белоруссии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссию сотрясают протесты – все новости»

«Хочу обратить ваше внимание на то, что среди научных приоритетов выделено обеспечение безопасности государства, в том числе гуманитарной», — отметил он в своём выступлении.

Читайте аналитику сюжета: Нациестроительство в Белоруссии

Зачитывая доклад перед академическим сообществом, Лукашенко обратился к проблеме «идеологического воспитания». Ранее он поручал разработать «идеологию белорусского государства», однако бюджетные средства оказались «освоенными» без заметных успехов.

«Помните, что ученые-гуманитарии своими исследованиями и наработками должны консолидировать белорусское общество. Каждый из нас должен осознавать, каким трудом белорусский народ получил свою государственность и право самому решать судьбу. Нельзя это потерять, — считает Лукашенко. — Кто мы? Откуда? Куда идем? Ответы на эти вопросы наши дети должны получать не только от дедов — от нас должны получать, от старших, наших ученых, преподавателей, учителей. Проблем там выше крыши».

Читайте на эту тему: Лукашенко: «Идеологии в Белоруссии нет, но есть те, кто занимается идеологией»

«Никто, кроме нас, не заинтересован в том, чтобы мы были сильной суверенной и независимой страной. Страной, где чтят прошлое, ценят настоящее и уверены в будущем, потому что опираются на патриотизм и отечественные научные школы», — сообщил Лукашенко.

Отметим, в августе учёные НАН, других научных учреждений и вузов Белоруссии активно поддержали протестное движение. Отказывая Лукашенко в легитимности, около трёх тысяч представителей белоруской интеллигенции подписалось под соответствующим обращением.

Ранее на эту тему: Более тысячи белорусских учёных призвали остановить насилие