Ростов-на-Дону, , 13:40 — REGNUM В Ростовской области появился первый фейк о нарушениях на выборах губернатора. В социальных сетях распространено сообщение об установке непрозрачных урн на двух избирательных участках Ленинского района Ростова-на-Дону. Проверка показала, что данная информация не соответствует действительности.

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"Мы оперативно связались с общественными наблюдателями, работающими на этих участках. Из присланных фото ясно видно, что распространяемая информация не соответствует действительности. Все урны прозрачные. Это говорит лишь об одном: мы снова столкнулись со старым добрым фейком», — подчеркнул доцент Южного федерального университета, политолог, эксперт НОМ Дмитрий Абросимов.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области открыто 2,6 тыс. избирательных участков. Они будут работать с 8:00 до 20:00 мск в период с 11 по 13 сентября.

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