Москва, , 13:32 — REGNUM Вопрос об индексации всех пенсии обсуждают в «Единой России», сообщил первый замглавы фракции в госдуме Андрей Исаев.

Индексация пенсий не реже раза в год — одно из положений обновленной Конституции, напомнил парламентарий.

Для реализации этой поправки необходим соответствующий закон, в том числе, в него могут включить выплаты работающим пенсионерам, которые не пересматривались с 2016 года, добавил Исаев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутаты «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект о довыплатах пенсий.