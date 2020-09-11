Воронеж, , 13:31 — REGNUM Стационарный ящик для голосования опечатан членами участковой избирательной комиссии №1406 в ДК Железнодорожников Воронежа. Решение было принято после того, как один из избирателей сообщил, что получил два бюллетеня одного вида.

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«Из-за сложившейся ситуации голосование будет проходить с резервным ящиком», — цитирует РИА «Воронеж» представителя ситуационного центра Общественной палаты Воронежской области.

По информации издания, на этом же участке почти сразу после начала голосования члены УИК опломбировали стационарный ящик. Проголосовать успели двое избирателей. Причиной опломбировки ящика стало позднее появление большого количества наблюдателей и членов УИК с правом совещательного голоса.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября в Воронежской области началось голосование на выборах депутатов областной думы, в Воронеже выбирают депутатов гордумы.