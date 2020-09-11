Минск, , 13:37 — REGNUM События последних нескольких недель показали, что среди белорусской молодежи есть те, кто верят, что для светлого будущего необходимо разрушить настоящее и это является недопустимым. Об этом 11 сентября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с учеными в Национальной академии наук республики.

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«Да, они не могут знать всех невзгод лихих 90-х. Хотя об этом могли бы им рассказать родители, да и мы тоже. Печально, что наших детей тащат на улицы. Они наивно верят, что ради светлого будущего допустимо и даже необходимо разрушить настоящее», — приводит его слова агентство БелТА.

Кроме этого, белорусский лидер добавил, что эта наивная, по его мнению, часть молодежи также считает, что возможно поделить людей на правильных и неправильных, уничтожить экономику страны и отречься от всего хорошего, что было достигнуто за годы независимости Белоруссии.

«Но вы же понимаете, что жизнь не ролик из интернета. Назад не отмотаешь», — отметил он и указал, что в данном случае можно посмотреть на страны, которые прошли «цветные революции» и пребывают в состоянии тлеющих конфликтов или гражданской войны.

«Отрезвление наступает всегда. Главное, чтобы не было поздно», — подчеркнул Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни одно важное решение в Белоруссии не принимается без участия представителей научной сферы.