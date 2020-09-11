Новосибирск, , 13:30 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сегодня, 11 сентября, проголосовал на выборах депутатов Законодательного собрания Новосибирской области и совета депутатов города. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии муниципалитета.

Следите за развитием событий в трансляции: «Единый день голосования — все новости»

«Я всегда голосую, ни одних выборов не пропустил. Призываю новосибирцев — прийти и проголосовать, — прокомментировал Локоть. — Если не определились — ещё есть время подумать, кому отдать свой голос, кто ближе, кто понятнее, на кого, по вашему мнению, можно рассчитывать. Мы формируем свою власть на ближайшие пять лет».

Напомним, что в Новосибирской области сегодня, 11 сентября, начались выборы депутатов Заксобрания региона седьмого созыв и депутатов горсовета Новосибирска седьмого созыва. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 в течение трёх дней — 11, 12 и 13 сентября.