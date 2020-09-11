Сан-Паулу, Бразилия, , 13:33 — REGNUM 10 сентября в бразильском Сан-Паулу прошёл семинар на тему заключения торгового соглашения между Южной Кореей и странами МЕРКОСУР, сообщает KBS.

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Мероприятие было организовано Генеральным консульством Южной Кореи в Сан-Паулу и Международной ассоциацией корейских предпринимателей (WORLD-OKTA).

Известно, что в связи с пандемией коронавируса в семинаре приняли участие 50 человек. В рамках мероприятия участники мероприятия выступили с докладами и провели обсуждения на темы экономики, промышленности и сельского хозяйства.

Генеральный консул Южной Кореи в Сан-Паулу отметил, что торговые переговоры между странами имеют большое значение, а также подчеркнул необходимость подготовки к посткоронавирусной эпохе.

Напомним, что представители Южной Кореи и стран МЕРКОСУР начали переговоры по торговому соглашению в мае 2018 года. С тех пор было проведено пять рабочих встреч.

МЕРКОСУР — общий рынок стран Южной Америки, экономическое и политическое соглашение между Аргентиной, Бразилией, Уругваем, Парагваем и Венесуэлой (членство приостановлено 05.08.2017).