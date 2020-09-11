Белград, , 13:26 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич принял 10 сентября в своей резиденции посла Китая Чэнь Бо и сообщил о переговорах в Вашингтоне и ходе диалога в Брюсселе. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Александр Вучич также направил приветствие президенту Си Цзиньпину и выразил благодарность за политическую поддержку Китая территориальной целостности и суверенитета Сербии.

Посол Чэнь Бо отметил, что отношение Китая к односторонне провозглашенной независимости Косово является твердым и неизменным, и что Китай будет продолжать международную поддержку Сербии по этому вопросу.

Президент Вучич также заявил, что Сербия будет поддерживать искреннюю дружбу с Китаем и продолжать развивать двустороннее сотрудничество в качестве надежного партнера во всех областях, включая телекоммуникационную сферу.

Вучич и Чэнь согласились с тем, что проекты, над которыми работают Сербия и Китай вместе, преуспевают благодаря взаимопониманию и всеобъемлющему стратегическому партнерству.

Они также обсудили будущие проекты в области инфраструктуры и согласились с тем, что вся подготовка к реализации проекта Фрушкогорского коридора идет по плану.

Президент Сербии во время встречи с послом Чэнь также подтвердил решимость его страны сохранить военный нейтралитет.