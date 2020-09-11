Москва, , 13:18 — REGNUM Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова пожелала скорейшего выздоровления блогеру Алексею Навальному, который находится в берлинской клинике. Об этом она заявила 11 сентября в информационном центре ЦИК.

Памфилова прокомментировала возможность наблюдения за предстоящими выборами в РФ. По её словам, даже самые радикальные оппозиционеры могут следить за процессом, так, депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ) «радикально дружит со штабами Навального».

«Кстати, дай Бог ему здоровья и скорейшего выздоровления», — сказала председатель ЦИК об оппозиционном блогере.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа Навальному стало плохо на борту самолёта, его госпитализировали в больницу Омска в тяжёлом состоянии. Спустя два дня блогера перевезли в Германию, в клинику «Шарите». Германские власти бездоказательно утверждают, что Навального отравили нейротоксином с подачи российских властей. Официальная Москва категорически отвергает подобные версии.